Governador nomeia Márcio Roberto como novo desembargador do TJ

Governador Paulo Dantas, Márcio Roberto e seu filho Márcio Roberto Júnior, procurador do município de Atalaia.

O governador Paulo Dantas nomeou nesta segunda-feira (11) o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório Albuquerque, para vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, pertencente ao quinto constitucional, e que estava em aberto desde a aposentadoria de José Carlos Malta Marques. Com isso, o Ministério Público Estadual passará a ter Lean Araújo como novo PGJ – também já escolhido e nomeado, e que exerce o cargo de forma substituta.

Paulo desejou “sabedoria e trabalho” ao novo desembargador. “Desejo muita lucidez com sabedoria e bastante trabalho, porque eu tenho certeza que o senhor tem capacidade para isso, tem trajetória, é um homem extremamente trabalhador e humano, e vai tornar a justiça ainda mais próxima das pessoas, ainda mais acessível, ainda mais cidadã”, explanou ao assinar o ato de nomeação.

O documento com a listra tríplice escolhida pelo TJ foi entregue ao governador pelo presidente, o desembargador Fernando Tourinho. Logo em seguida, em ato oficial, Paulo fez a escolha e a nomeação. Márcio Roberto foi o mais votado tanto no próprio MPE, quanto na lista dos desembargadores, recebendo 16 votos, seguido pelos promotores Adivaldo Batista de Souza Júnior (15) e Valter José de Omena Acioly (13).

“Depois de uma trajetória de quase 40 anos contribuindo para a promoção de justiça em meu estado, agora terei a oportunidade de praticar essa justiça efetivamente por meio das decisões que vou proferir. Estou chegando para somar, trazendo a visão do Ministério Público, essa instituição tão amada por mim, que tem um olhar que não transgride no combate ao crime e que é que justo e firme na busca pela garantia de direitos. Saibam todos que meu compromisso maior será com a sociedade alagoana”, disse o Dr. Márcio Roberto.

Natural do município de Atalaia-AL, Márcio Roberto é formado em Direito pelo Cesmac em 1982, e possui especializações em Direito Processual e Direito Penal. Em 1987, ele ingressou no MPE. Trabalhou na 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos, na condição de substituto, e como titular nas comarcas de Delmiro Gouveia, Água Branca, Cacimbinhas, Maragogi, São José da Laje e Arapiraca.

Em Maceió, foi promotor do Tribunal do Júri. Em 2010, Márcio Roberto assumiu o cargo de procurador de Justiça e passou a atuar na 4ª Procuradoria de Justiça Criminal. Em seguida, já em 2013, ele se tornou corregedor-geral do MPE. Foi eleito e nomeado em 2020 para procurador-geral de Justiça, sendo reconduzido ao cargo em 2022.