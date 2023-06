Com Zé Vaqueiro e outros cantores, São João N’Atalaia acontecerá neste domingo (4)

A época junina já chegou em Atalaia, Alagoas. Neste domingo (4), acontecerá a segunda edição do São João N’Atalaia. De acordo com a prefeita Ceci, será um dia de festa e muita alegria no município.

O São João N’Atalaia será realizado no dia 4 de junho, a partir das 20h, em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A programação vai contar com shows dos cantores: Alanzinho Coreano; Júnior Viana e Zé Vaqueiro.

A prefeita Ceci ressaltou que com os shows, a economia do município é beneficiada, já que muitas pessoas de fora vão para Atalaia. “Isso faz com que as pessoas comprem dos nossos comerciantes e fortaleçam a economia local”.

A gestora também pontuou que além do fortalecimento da economia, os atalaienses também vão se divertir e viver uma tradição da cidade.

“A época junina por si só é alegre e um momento que une as pessoas. Aqui em Atalaia não é diferente. Nós pensamos sempre no que podemos oferecer de melhor para o povo do município”, finalizou.