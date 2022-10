Prefeitura de Atalaia promove grande ação do Outubro Rosa com diversos serviços na sexta-feira, 14.

A Campanha Outubro Rosa, que conscientiza a população sobre o câncer de mama e de colo de útero já tem programação organizada pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Durante todo o mês, a população terá acesso a ações voltadas a prevenção e ao diagnóstico precoce da doença, além de exames, palestras e atividades sobre o tema.

Na próxima semana, na sexta-feira (14), uma grande ação será promovida no Centro de Atalaia, na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra (Praça do Zé do Pedrinho), a partir das 15h. Com espaço aberto para a população, serão ofertados os serviços de aferição de pressão arterial, glicemia e testes rápidos.

Na programação montada pela Secretaria Municipal de Saúde terá, ainda, funcional, fit dance e sorteio de brindes.

Dados sobre a doença – O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Esse tipo de câncer também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas.