Corujão do Sorriso em Atalaia estende dias de funcionamento

A Prefeitura Municipal de Atalaia trouxe uma novidade para a área da saúde. A partir de agora, o Corujão do Sorriso é de segunda a sexta-feira, no Hospital João Lyra Filho. A prefeita Ceci reforçou que essa iniciativa foi após ouvir a população e entender as demandas dela.

O Corujão vai funcionar das 17h às 21h, durante toda a semana. A prefeita afirmou que as equipes estarão no hospital para que o atalaiense que não pode receber atendimento em horário comercial, seja atendido em outro horário.

“Nós sabemos que muitas pessoas trabalham e não conseguem ir naquele horário específico. A nossa prioridade é cuidar das pessoas e oferecer tratamento digno para que elas tenham qualidade de vida e saúde”, disse Ceci.

Os serviços ofertados no Hospital são: extrações, restaurações, profilaxia e tratamento endodôntico.