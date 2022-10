3ª Pedal Rosa conscientiza os atalaienses sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero

Mulheres do Grupo Bike Sport Atalaia realizaram a 3ª edição do Pedal Rosa.

Todos unidos no combate ao câncer de mana e do colo do útero! Mulheres que integram o Grupo Bike Sport Atalaia, reuniram na manhã deste domingo, 9 de outubro, homens e mulheres ciclistas de várias idades e realizaram a 3ª edição do Pedal Rosa.

Com uma programação repleta de atividades em alusão à campanha do Outubro Rosa, o Pedal Rosa trata-se de um projeto que visa promover um passeio ciclístico com trilha, para mobilizar a sociedade atalaiense, principalmente as mulheres, quanto a importância da prevenção e do diagnostico precoce.

A 3ª edição deste grande evento teve um percurso de 25 km e contou com a participação de grupos de ciclistas de Atalaia e de outros municípios.

Os ciclistas contaram com uma excelente estrutura disponibilizada pelos organizadores (Maisa, Grasiela e Xú Bike), com café da manhã, mesa de frutas, mecânico, carro de apoio, pontos de hidratação, ambulância, aula de dança, palestras sobre a campanha Outubro Rosa, sorteios de brindes, piscina e música ao vivo.

O Pedal Rosa contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Prefeita Ceci Rocha, da Secretaria de Esporte e Lazer e secretária Joana D’arck, que inclusive marcou presença, participando do evento.

OUTUBRO ROSA

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de mama é o mais comum em 140 países, entre eles o Brasil.

Estudos recentes mostram que a pratica de atividade física reduz o risco de desenvolver o câncer de mama em cerca de 20%.

Pedalar regularmente contribui para essa redução, pois promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado.