Músicos atalaienses são destaques na etapa União dos Palmares do Festival Em Cantos de Alagoas 2022

Juninho Love é um dos atalaienses que participam do Festival.

Atalaia foi muito bem representada na etapa União dos Palmares do V Festival Em Cantos de Alagoas, realizada na noite deste último sábado, dia 20 de agosto. O evento cultural é promovido pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Os artistas da terra, Paulo Rick com a música “Roda de Capoeira”, Juninho Love com a música “Minha Fantasia, Meu Carnaval” e Luccas Torres com a música “Só eu quem errava”, levaram ao palco todo talento, sentimentos e emoções, sendo muito aplaudidos pelo público presente.

Disputando uma das vagas para a próxima etapa, com outros artistas alagoanos, os atalaienses aguardam agora o resultado da avaliação técnica dos jurados, que será divulgada neste sábado, dia 27 de agosto.