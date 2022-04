Prefeitura de Atalaia mantém reforço de ações para combater transmissão da dengue, zika e Chikungunya

A Prefeitura de Atalaia continua intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e Chikungunya, três doenças perigosas e que podem causar sérios danos à população e ocasionar mais problemas na saúde pública. Este enfrentamento tem sido feito pelos agentes de endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, e pode ser corroborado com ajuda direta da população.

Além das ações junto aos atalienses, com equipes visitando às residências das pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde já encaminhou para o Laboratório Central de Alagoas (Lacen), do Governo do Estado, mais de 40 amostras para diagnósticos de dengue, zika e Chikungunya.

Já foram notificados 91 casos de dengue, 18 de Chikungunya, e não há registros de casos de zika. Em relação aos casos positivos, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 5 casos de dengue, 27 de Chikungunya e não há registros de zika.

“A Prefeitura de Atalaia continua firme nesse propósito de combater o mosquito Aedes aegypti. Temos registros de casos de dengue e Chikungunya e precisamos que a população abra a suas portas para receber os nossos agentes de endemias. Seguimos monitorando a situação completa para que o nosso sistema de saúde continue atuando para proteger e cuidar de nossa população”, alerta a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha.

Ações simples podem ajudar no combate ado mosquito Aedes aegypti e o segredo está nos cuidados com os diferentes ambientes, principalmente no quintal de casa. Toda comunidade precisa estar ciente que é papel de todos evitar a proliferação do Aedes aegypti. Entre as medidas que podem ser adotadas estão: evitar água parada em pequenos objetos, pneus, garrafas e vasos de planta; manter a caixa d’água sempre fechada e realizar limpezas periódicas; vedar poços e cisternas; descartar o lixo de forma adequada.