Campanha busca arrecadar mochilas e material escolar para crianças carentes de Atalaia, saiba como ajudar

Como acontece desde o ano de 2018, o Grupo Mãos que Acolhem está promovendo em suas redes sociais uma campanha de arrecadação de mochilas e materiais escolares.

A ação busca angariar junto à comunidade, mochilas em condições de reaproveitamento e material escolar, os quais serão doados às famílias atalaienses que não possuem condições financeiras para adquirir os materiais necessários para crianças.

O ponto de entrega é no Ateliê da Luiza, no bairro José Paulino. O Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP também é um importante parceiro deste iniciativa.

Formado por um grupo de amigos da cidade de Maceió e de Atalaia, o Grupo Mãos que Acolhem tem o objetivo de realizar ações solidárias com a participação de voluntários, com objetivo de beneficiar famílias carentes.

“Mudar vidas, somente através da educação. A educação transforma seres humanos. Ela nos torna indivíduos críticos com bases solidas e argumentos fortes. É isso que o Grupo Mãos que Acolhem deseja. Por isso pedimos sua ajuda com doação de mochilas e material escolar. Vamos mudar o mundo por meio do estudo, por meio do futuro”, destaca nota divulgada pelo Grupo Mãos que Acolhem.