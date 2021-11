Alunos da rede municipal de Atalaia apresentam o Projeto Robótica na Escola em Seminário Estadual organizado pela Undime-AL

Alunos da rede municipal de Atalaia marcaram presença nesta sexta-feira (5), no III seminário Estadual dos Dirigentes Municipais de Educação, organizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas (Undime-AL). Esta edição do encontro foi realizado no auditório da Uninassau e discutiu a Política de Financiamento da Educação no Brasil e os programas federais.

Foi um dia especial para a Educação de Atalaia, onde acompanhados pela prefeita Ceci Rocha, secretária de Educação Glauciane Veiga e equipe da Semed, os alunos puderam apresentar os trabalhos que vem sendo desenvolvidos nas escolas do município, através do Projeto Robótica na Escola.

Aproximando os estudantes da ciência e da era tecnológica, através da robótica educacional, a Secretaria Municipal de Educação integrou ao currículo escolar nas escolas de ensino fundamental, o desenvolvimento de aulas interativas e desafiadoras de robótica, aperfeiçoando o ensino e a aprendizagem de forma lúdica e interdisciplinar.

Atualmente estão sendo trabalhos nas escolas com a robótica, projetos pedagógicos ligados as cidades inteligentes, meio ambiente e sustentabilidade, com a intenção de transformar a realidade da comunidade escolar.

“A cada dia este projeto vai avançando, com as metodologias e as inovações. Atalaia foi convidada pela Undime para que os alunos possam apresentar todo trabalho e evolução da robótica na escola. Nossos alunos construíram robôs e outros equipamentos, e puderam fazer demonstração para que os convidados entendam a importância na escola”, destaca a secretária Glauciane Veiga.

O Evento contou com as presenças do Ministro da Educação Milton Ribeiro e do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. Atalaia foi a única cidade a se apresentar para os ilustres convidados.