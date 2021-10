Projeto da Escola Dr. João Carlos utiliza horta escolar como ferramenta pedagógica para alunos da EJA

Conscientizar os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, sobre a importância da produção sustentável de alimentos orgânicos 100% naturais, com foco também no empreendedorismo, é o objetivo do projeto de Horta Escolar que vem sendo desenvolvido pela Escola Municipal Dr. João Carlos, localizada no Distrito Branca, em Atalaia.

Com o projeto JC Hortifruit, os alunos estão sendo ensinados a utilizar técnicas que respeitem o meio ambiente, durante todo o processo de produção, com o objetivo de manter a qualidade do alimento.

Alunos estão aprendendo na prática que dessa forma, diminui a possibilidade de danos à saúde dos consumidores e de impacto à natureza. E o resultado são alimentos são frutas e verduras muito mais saudáveis.

Os produtos já podem ser adquiridos pela comunidade.

Todo o resultado deste grande trabalho desenvolvido será exposto para comercialização e explicação das técnicas utilizadas, no próximo dia 2 de dezembro, no centro de Atalaia, na Feira da Fejaes realizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Educação.