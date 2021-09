Artistas atalaienses estão habilitados para participar do IV Festival de Música Popular Alagoana

Músicos de Atalaia poderão mostrar todo o talento no IV Festival de Música Popular de Alagoana. O Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou, no Diário Oficial dessa sexta-feira (10), o resultado de habilitação documental dos inscritos na edição 2021 do Em Cantos de Alagoas.

Juninho Love com a música DEIXA, Moarcir Leandro com a música COMO O CLAREAR DA LUA SOBRE O MAR, Isaias Torres com a música TOPA DAR UM PERDIDO? e Igor da Silva com a música VOLTA PRA MIM.

Vale destacar que esta será a quarta participação seguida de Juninho Love e Moacir Leandro no festival.

Outros dois projetos atalaienses não foram habilitados, mas será disponibilizado um período para apresentação de recurso do 13 a 20 de setembro. Já a publicação do resultado final será no dia 28 de setembro.

O Festival de Música Popular Alagoana Em Cantos de Alagoas tem o objetivo de apresentar novos talentos da música alagoana e um panorama do que é produzido de forma autoral em Alagoas. Ao todo, serão investidos R$ 34.800, nas categorias de “melhor letra”, “melhor intérprete”, “voto popular”, “melhor arranjo” e “classificação técnica”. As apresentações estão previstas para acontecer de 6 a 16 de outubro.

Moacir Leandro é natural do Distrito Ouricuri, em Atalaia.

* Com informações da Secult Alagoas.