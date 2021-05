Atalaia já vacinou quase 10 mil pessoas contra a Covid-19

A imunização contra a Covid-19 segue avançando no município de Atalaia, que se aproxima de atingir a marca de 10 mil atalaienses vacinados.

De acordo com dados divulgados pelo Governo Municipal, até este sábado, 29 de maio, a cidade já contabilizava 9.860 vacinados com doses dos imunizantes disponíveis. São 6.482 pessoas que receberam a primeira dose e outras 3.378 que já tomaram as duas doses da vacina.

A atual fase de vacinação contra Covid-19 em Atalaia contempla idosos de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos de idade, pessoas com deficiência permanente a partir dos 18 anos de idade, trabalhadores da educação da rede pública municipal a partir dos 43 anos de idade, trabalhadores da saúde da rede privada com idade a partir dos 18 anos.

A grande novidade ficou para os novos grupos incluídos nesta vacinação: MARGARIDAS E GARIS, MOTORISTAS E COBRADORES, CAMINHONEIROS e CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS. Todos a partir dos 18 anos de idade.

A imunização destes grupos prioritários acontece de segunda à sábado, de 8h às 16h, no Hospital João Lyra Filho ou na Praça do Trevo.