Atalaia começa a vacinar motoristas e cobradores do transporte complementar

O município de Atalaia começou nesta sexta-feira, 28 de maio, a vacinação dos motoristas e cobradores do transporte complementar do município, contra a covid-19. Esses profissionais foram incluídos pelo Governo Municipal, como grupo prioritário.

Esta vacinação atende recente Indicação (013 de 27 de abril 2021) apresentada pelo vereador Alexandre Tenório (MDB) e aprovada de forma unânime na Câmara Municipal. “Esses profissionais transportam diariamente uma grande quantidade de passageiros e, com isso, estão expostos aos riscos de contaminação”, destacou o vereador Alexandre, agradecendo o atendimento ao pedido solicitado.

Representante dos transportes complementares em Atalaia, Djeilson Ventura, também agradeceu a prefeita Ceci Rocha e ao vereador Alexandre Tenório. “Venho agradecer a Prefeitura Municipal de Atalaia, a secretária de Saúde e ao vereador Alexandre Tenório, por este grande apoio que estão dando ao transporte complementar de Atalaia”.

Quem faz parte deste grupo deve comparecer ao Hospital João Lyra Filho ou a Praça do Trevo, com os seguintes documentos: Declaração de regularidade da ARSAL, CPF e comprovante de residência e cartão do SUS.