Prefeitura inicia vacinação de professores da rede pública municipal e estadual contra a covid-19

Os professores da rede pública municipal e também da Escola Estadual Floriano Peixoto, começaram nesta segunda-feira (10), a receber a vacina contra a covid-19. Com isso, Atalaia passa a ser um dos primeiros municípios alagoanos a imunizar os profissionais da Educação.

De acordo com a Prefeitura, podem se vacinar os profissionais com 46 anos de idade ou mais, no Hospital João Lyra Filho (bairro José Paulino) ou Praça do Trevo em Drive Thru (centro), das 8h às 16h.

Tornar os professores público-alvo neste processo de vacinação é um reconhecimento a esses profissionais que mesmo durante a pandemia, vem se esforçando para levar conhecimento aos alunos atalaienses, seja através de aula online ou com a entrega de trilhas educativas.

É mais um passo importante para a retomada das aulas presenciais com segurança, no município de Atalaia.

Os documentos necessários para os professores levarem para a vacinação são: Cópia da declaração da Instituição em que está lotado, CPF e Cartão SUS.