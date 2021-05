Ceci Rocha e Fátima Canuto comunicam reabertura do Centro Cirúrgico de Atalaia em maio

Depois de um longo período fechado, o Centro Cirúrgico do Hospital João Lyra Filho, em Atalaia, será reaberto ainda neste mês de maio. O comunicado foi feito em uma live realizada na manhã desta segunda-feira (3), pela prefeita Ceci Rocha e pela deputada estadual Fátima Canuto.

Atendendo a solicitação da prefeita e da deputada, a provedora do Hospital Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Pilar, irá fazer a cessão de uso de equipamentos necessários do Centro Cirúrgico, para que o Hospital de Atalaia tenha condições de realizar cirurgias. Uma ótima notícias que vinha sendo aguardada pela população há muito tempo.

A reabertura do Centro Cirúrgico de Atalaia é mais um compromisso assumido pela prefeita Ceci Rocha, durante sua campanha. "Há tantos anos que Atalaia sonha em voltar a realizar cirurgias e hoje, contando com mais um pedido da deputada amiga e presente, iremos conseguir realizar cirurgias no município", destacou a prefeita atalaiense.

Ceci Rocha comunicou ainda que no próximo dia 20 de maio, o Dr. Renato Rezende, clinico geral, estará em Atalaia atendendo a população.