Atalaia registra aumento significativo de alunos matriculados na rede municipal em 2021

Aumento significativo no número de alunos matriculados na rede municipal.

Com apenas quatro meses de trabalho da nova gestão municipal, Atalaia teve um aumento de 877 alunos em sua rede de ensino, se comparado com os números do ano passado. Ano passado eram 9.185 alunos matriculados na rede municipal e, em 2021 este número foi ampliado para 10.062, um aumento de 9,5%.

O aumento é fruto de um intenso trabalho de investimento na Educação do município que vem sendo realizado pela gestão da prefeita Ceci Rocha. Com um destaque especial para o grande e eficiente trabalho de busca ativa que foi realizado.

Em suas redes sociais, a Prefeitura de Atalaia destacou este aumento, tendo em vista que ainda estamos em meio a pandemia, ressaltando que é fruto de “uma equipe dedicada e preparada, que assume o compromisso com a Educação”.