Paixão de Cristo CEPP: Documentário conta a história do maior espetáculo estudantil do Estado de Alagoas

Pelo segundo ano consecutivo, as cortinas não serão abertas para os atalaienses acompanharem e aplaudirem de pé o maior espetáculo estudantil do Estado de Alagoas, a Encenação da Paixão de Cristo, do Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP. Já aconteceram seis edições do evento realizado na Semana Santa, na Praça Duque de Caxias (Praça do Trevo), em Atalaia.

A pandemia da covid-19 e a necessária adoção de medidas sanitárias para conter a propagação do vírus, impediu a realização do espetáculo, o único realizado ao ar livre que é formado exclusivamente por alunos.

Mas, para manter viva na memória todo o excelente trabalho desses talentosos alunos e de uma equipe de profissionais dedicados, o CEPP produziu um comentário, onde os alunos relembram suas participações. O diretor Dola Rocha, a coordenadora Priscila Fernandes e equipe, também relembram os detalhes da preparação para que tudo saísse o mais perfeito possível.

Não contendo as lágrimas, ao relembrar todo o trabalho que era feito, o diretor Dola Rocha destacou “Me sinto muito emocionado em poder relembrar esse espetáculo, pois foram grandes momentos vividos na Praça Duque de Caxias, que levava uma mensagem de evangelização ao público que sempre nos acompanhavam”, destaca o diretor.

Confira na íntegra, logo abaixo, o documentário Encenação da Paixão de Cristo – CEPP: