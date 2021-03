Ano letivo 2021 nas escolas estaduais de AL começa nesta quarta-feira, no modelo não presencial

O ano letivo 2021 nas escolas públicas estaduais de Alagoas começa nesta quarta-feira (10), de forma não presencial (remota). Inicialmente, o retorno seria no modelo híbrido, mas diante do aumento dos casos de Covid-19, o governo decidiu iniciar apenas no online.

No domingo (7), o governo do estado decidiu regredir Sertão e Agreste para a fase vermelha e Maceió e demais regiões, para a fase laranja do distanciamento social controlado. Com isso, estão mantidas aulas presenciais apenas nas escolas particulares.

"As escolas públicas, o governo do estado e os municípios tomaram a decisão de iniciar online. As escolas privadas, nessa fase, elas vão continuar operando, mas nós estamos avaliando", informou o governador, ao ressaltar que a decisão pode mudar de acordo com a gravidade da pandemia.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que os alunos que não têm acesso à internet vão ter que buscar atividades impressas nas escolas. Depois que as aulas presenciais foram suspensas em março do ano passado, o ano letivo de 2020 passou a funcionar no modelo remoto.

O governador Renan Filho chegou a anunciar em entrevista coletiva em dezembro de 2020 que as aulas presenciais em todo o território alagoano seriam retomadas a partir do dia 21 de janeiro de 2021. Depois, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que as aulas seriam retomadas, no sistema híbrido, a partir do dia 1º de março, porém o governo decidiu retomar com as aulas dia 10, mudando o modelo para o sistema remoto.

Segundo a Seduc, todas as unidades de ensino vão iniciar o ano letivo 2021 no mesmo período, cumprindo o calendário oficial, respeitando os 200 dias letivos. O recesso escolar vai ocorrer no período de 21 de junho a 5 de julho de 2021.