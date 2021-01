Atalaia receberá 260 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca para idosos a partir de 85 anos

Alagoas recebeu 27.500 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca que terão destinação prioritária para idosos a partir dos 85 anos. Para o município de Atalaia serão destinadas 260 doses, segundo informação divulgada pelo Governo de Alagoas.

O Governador Renan Filho informou que a distribuição dos imunizantes para os municípios tem início nesta terça-feira (26).

A distribuição das vacinas por município seguiu as projeções do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre a população a partir dos 85 anos residentes nos 102 municípios de Alagoas. Em Atalaia são 242 idosos nesta faixa etária, segundo o último censo.