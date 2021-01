Ceci Rocha reabre o Hospital João Lyra Filho em seu primeiro dia de Governo

Como primeiro ato de sua gestão a frente do município de Atalaia, a prefeita Ceci Rocha, acompanhada da vice-prefeita Camyla Brasil, reabriu o Hospital João Lyra Filho na manhã desta sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021.

A única unidade hospitalar do município ficou fechada durante grande parte desta quinta-feira (31), por falta de atendimento médico.

“Como prometido, estamos aqui no Hospital. Ontem, as portas se fecharam pra população e, hoje, temos o prazer de reabrir, com melhorias”, destacou em suas redes sociais, a primeira mulher a governar Atalaia.

Ceci Rocha também anunciou que ainda nesta sexta-feira o Hospital irá receber um aparelho de raio-x. “No mês de janeiro o Hospital vai passar por uma reforma para que possamos iniciar logo as pequenas e médias cirurgias, assim supriremos às necessidades da população”.

A vice-prefeita Camyla Brasil, também destacou este importante momento para a Saúde de Atalaia. “São algumas das ações que faremos ao longo dos 100 primeiros dias, para cada vez mais oferecer uma saúde de qualidade, que foi promessa nossa, foi nisso que vocês acreditaram. E, começamos o dia cumprindo, vamos reabrir o Hospital para nunca mais fechar”, comentou Camyla Brasil, nova gestora da pasta da Saúde.