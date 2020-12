Eleita vereadora com 982 votos, Lays Melo será a mais jovem da próxima legislatura na Câmara de Atalaia

Lays Melo será a mais jovem parlamentar da próxima legislatura (2021 – 2024) na Câmara Municipal de Atalaia. Com apenas 27 anos, a vereadora eleita obteve 982 votos, sendo a sétima mais votada no pleito eleitoral do último dia 15 de novembro. Filiada ao Partido Social Cristão (PSC), foi a segunda mais votada em sua Coligação, que elegeu quatro representantes.

Esta foi sua segunda candidatura de Lays Melo a uma vaga no Poder Legislativo Atalaiense. Em 2016, filiada ao Democratas, entrou na disputada faltando poucos dias e obteve 672 votos, uma ótima votação, que lhe rendeu a primeira suplência de sua Coligação.

É filha da Cida Melo, liderança política de bastante prestígio no município e que tem um trabalho social de grande destaque, principalmente na área da Saúde. De sua mãe herdou o gosto pela política e o amor em ajudar o próximo, já que há dois anos desenvolve junto com um grupo de amigos o Projeto Solidário + Amor, idealizado por ela, que leva esperança e carinho para as comunidades mais carentes do município.

“Gratidão, essa é a palavra. Fui porta a porta, olho no olho, para agradecer a cada atalaiense que depositou seu voto de confiança em mim. Foram 982 votos, foram 982 pessoas que uniram seu coração ao meu, acreditando em uma Atalaia melhor”, comenta Lays Melo.

A vereadora eleita fará parte do grupo de apoio ao Governo da prefeita eleita Ceci Rocha. Em seu depoimento, diz que a população pode esperar uma vereadora atuante. “Esperem de mim uma vereadora atuante, uma vereadora sempre junto ao povo, lutando pelo bem de cada atalaiense”, destaca.

Lays Melo entra com a expectativa de ser uma grande representante dos atalaienses na Câmara de Vereadores, em especial da classe jovem do município. Foi aluna de escola pública, aonde chegou a ser presidente do Grêmio Estudantil da cidade. Enfermeira de profissão, foi bolsista durante toda a realização do curso.