Eleito com 1377 votos, Rudinho é o candidato a vereador mais votado da história de Atalaia

A eleição municipal de 2020 foi histórica para Atalaia. A cidade elegeu pela primeira vez uma mulher para o cargo de chefe do executivo municipal e depositou nas urnas 1377 votos para eleger Rudinho (PSC) como o candidato a vereador mais votado da história do município. Rudinho chega muito forte para ocupar um lugar de destaque no Poder Legislativo, como representante do povo atalaiense.

Em sua primeira eleição como candidato, Rudinho surpreendeu a todos pela votação expressiva que obteve, mas não por sua vitória nas urnas, já que vinha sendo apontado por muitos como o grande favorito de sua coligação, que ao todo elegeu quatro vereadores para a Legislatura 2021-2024.

“Atalaia, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, estou muito feliz, muito obrigado. Foram 1377 eleitores que me receberam de braços abertos. Logo na minha primeira eleição, consegui entrar para a história como o vereador mais votado da história da nossa cidade de Atalaia e isso só aumenta a nossa responsabilidade em trabalhar mais e continuar ajudando os mais necessitados, principalmente na área da Saúde, onde é o meu forte”, destaca o vereador eleito.

Rudinho também destaca que será um vereador sempre a disposição de toda a população. “Em qualquer situação, em qualquer momento, independente de quem você tenha votado, podem contar com o Rudinho, o amigo de sempre. Serei sempre a mesma pessoa e estarei pronto para dar uma mão, acolher e ajudar cada um a correr atrás dos seus objetivos e dos objetivos de nossa cidade, que é o mais importante”.

Para o vereador eleito, o desejo é de novos rumos e que Atalaia consiga avançar. “Desejo desde já a todos que tenhamos quatro anos de uma nova gestão, novos rumos, que Atalaia consiga avançar. Que a Câmara de Atalaia seja unida e que possa favorecer o crescimento da nossa cidade. Espero que dê tudo certo, que cada um faça o seu papel, que cada cidadão faça o seu papel, que o gestor faça o seu papel e cada político corresponda aos votos de confiança depositados nas urnas”, conclui Rudinho.

Rummenigge Rodrigues de Almeida, o Rudinho, tem 37 anos e é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. É casado com Michele Oliveira, ex-vereadora do município. Rudinho é filho do ex-vereador Zequinha Collor e sobrinho da ex-vereadora Marta Albuquerque.

Rudinho ao lado do seu irmão Rodolpho e do seu pai, o ex-vereador Zequinha Collor.