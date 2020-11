Vereador Quinho do Portão agradece votação recebida.

Confira na íntegra a mensagem do vereador Quinho do Portão sobre o resultado do pleito eleitoral do último domingo (15):

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela votação que obtive nesta eleição. Agradeço, também aos 597 amigos que depositaram nas urnas a confiança em meu nome.

Agradeço a minha família e amigos pela paciência e pelo apoio irrestrito durante todo o período de campanha.

Fico feliz em saber que foram muitos os atalaienses que reconheceram o meu trabalho de vereador e pela certeza de que Deus é comigo. Embora não tenha sido reeleito, não me sinto derrotado. Ao contrário, sinto-me vitorioso, ao lado daqueles que votaram em mim. Agradeço às pessoas que me dirigiram uma palavra de conforto após o resultado da votação, e aos que estiveram ao meu lado nesta caminhada.

Encarei o resultado das urnas com a cabeça erguida de sempre, consciente do trabalho digno e honesto que realizei ao longo deste mandato, sempre próximo ao povo atalaiense e buscando melhorias para a minha cidade querida.

Orgulho também tenho em ter participado de mais uma eleição ao lado do meu amigo Chico Vigário, grande líder político de nosso município.

Embora não tenha sido reeleito, continuarei sempre ao lado dos meus amigos, torcendo muito pelo desenvolvimento de nossa Atalaia e por uma vida melhor para nossa população.

Eu não tenho eleitores, eu tenho amigos!

A AMIZADE NÃO TEM PREÇO!

Quinho do Portão