Lesso propõe em seu plano de Governo ações de valorização às mulheres atalaienses

Ações voltadas às mulheres tem uma atenção especial em plano de Governo do candidato do PT.

O candidato do Partido dos Trabalhadores – PT à Prefeitura de Atalaia, Professor Lesso, da Coligação ”Tá na Hora de Mudar”, dedica vários tópicos de seu plano de governo com políticas de valorização e respeito às mulheres atalaienses.

Em recente postagem em suas redes sociais, Lesso destacou o orgulho em fazer parte do partido que mais respeita e valoriza as mulheres e que já elegeu uma mulher para a Presidência da República, a ex-presidente Dilma Rousseff.

“Vamos criar um Centro de Referência da Mulher, visando a implantação de atividades específicas, a exemplos de oficinas e debates, além de um atendimento social, jurídico e psicológico. Nosso Governo vai desenvolver junto a sociedade atividades que possibilitem a reflexão sobre a situação das mulheres”, destaca o candidato.

Outra importante ação, segundo Lesso, será a implantação do Programa Saúde da Mulher em toda a rede de saúde. “Vamos manter uma equipe multidisciplinar responsável pelos serviços de ginecologia, informação e acesso a métodos anticoncepcionais, atenção a gestante, prevenção do câncer, atenção à vítima de aborto”.

Também é ponto de destaque no plano de governo petista para Atalaia, a ampliação e melhoria da rede de creches públicas.

A violência doméstica, tema atual em nossa sociedade, também é lembrado por Professor Lesso: “Vamos promover campanhas de enfrentamento a violência domestica nos bairros com mais incidência”.

“O nosso Governo vai seguir as diretrizes nacionais do Partido dos Trabalhadores, que sempre buscou políticas publicas visando reduzir a desigualdade racial e de gênero no acesso aos recursos econômicos e sociais, garantindo às mulheres e aos negros e negras, melhores condições de acesso à formação e ao mercado de trabalho, bem como ampliação da representação e participação nos espaços de poder”, completa o candidato a prefeito.