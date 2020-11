Parceria entre Governo de Alagoas e Prefeitura de Atalaia vai pavimentar os bairros Jagatá, São Sebastião e Paraíso

Atalaia será o sétimo município alagoano mais contemplado com as obras do PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA, do Governo de Alagoas, realizado em parceria com o Governo Municipal, para pavimentar e urbanizar localidades que atualmente se encontram com ruas no barro.

Serão 14.157,95 quilômetros de saneamento e pavimentação asfáltica que beneficiará 76 ruas localizadas nos bairros São Sebastião, Jagatá, Paraíso e adjacências. Atalaia também será beneficiada com cinco kits, praças com academia e brinquedos, que serão distribuídos por essas localidades, proporcionando também mais qualidade de vida e lazer para essas famílias atalaienses.

Só em Atalaia a obra terá uma previsão de custo de R$ 11.109.834,16 para o saneamento e pavimentação das ruas e R$ 463.476,85 para a construção das praças com academia e brinquedos. Um orçamento total de R$ 11.573.311,01.

O Processo desta obra que beneficiará Atalaia e outras dez cidades da Serrana dos Quilombos, está identificado com o número 35032.0000000228/2020. A Licitação estava programada para o dia 5 de outubro deste ano e após a homologação e empenho, terá um prazo de 30 dias para o inicio dos trabalhos, com 420 dias após a ordem de serviço, para o término da mesma.

Ser o município da região mais beneficiado com o PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA, mostra o tamanho da parceria existente entre o prefeito Chico Vigário e os principais lideres mdbistas em Alagoas, o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros.

O prefeito Chico Vigário tem se reunido constantemente com o governador Renan Filho para alinhar o início dessa importante obra para o município, que agora aguarda apenas a conclusão de seu processo licitatório. Essa tão sonhada obra irá proporcionar mais qualidade de vida para milhares de famílias localizadas nesta importante região do município de Atalaia.

LEIA TAMBÉM: Em Brasília, Chico Vigário e Renan Filho discutem viabilização da obra de pavimentação do Jagatá e adjacências

LEIA TAMBÉM: Chico Vigário e Renan Filho discutem projeto que vai levar 14 km de calçamento para o São Sebastião e adjacências

BAIXE AQUI

BAIXE AQUI