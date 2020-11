Atalaia foi o quarto município alagoano que mais gerou empregos formais em setembro

O município de Atalaia vem mostrando que soube reagir a forte crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia, Atalaia foi o quarto município do Estado de Alagoas que mais gerou empregos formais em setembro de 2020.

Foram 1.498 contratações de trabalhadores com carteira assinada contra apenas 33 demissões, que resultaram num saldo positivo de 1.465 vagas formais de empregos no município, só em setembro. Além de Atalaia, apenas outros oito municípios alagoanos registraram saldo positivo acima de mil vagas, são eles: Maceió (2.239), São José da Laje (2.058), São Miguel dos Campos (1.996), Coruripe (1.396), Campo Alegre (1.382), Rio Largo (1.273), Igreja Nova (1.095) e Marechal Deodoro (1.069).

“O aumento foi puxado pela indústria canavieira, que iniciou o período de contratação de trabalhadores para a safra deste ano. Do total de postos de trabalho criados em setembro, 12.872 deles - o equivalente a 77,5% -, foram criados pela indústria, que apresentou um avanço de 24,32% em relação a agosto”, segundo reportagem da Gazeta Web.

Atalaia é também um dos 55 municípios alagoanos a registrarem saldo positivo no acumulado do ano até setembro, ou seja, empregou mais do que demitiu. O nono município que mais gerou empregos formais no Estado, só atrás de Maceió (35.613), Arapiraca (6.789), São Miguel dos Campos (4.236), Rio Largo (3.723), São José da Laje (3.393), Coruripe (3.298), Marechal Deodoro (3.122) e São Luiz do Quitunde (2.608).

No acumulado do ano, foram 1.722 empregos formais criados em Atalaia. O município está a frente de importantes economias como Campo Alegre (1.642), Palmeira dos Índios (596), Penedo (864) e a cidade vizinha de Pilar (448).

Copervales Agroindustrial.