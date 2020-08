Covid-19: Governo Municipal realiza mais uma ação de fiscalização e orientação no centro de Atalaia

Na manhã desta quinta-feira (06), foi realizada uma fiscalização e orientação de rotina, coordenada pelo Comitê de Enfrentamento a Covid-19 de Atalaia no centro da cidade.

Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Defesa Civil orientou os comerciantes quanto as limitações do fluxo de pessoas nos estabelecimentos, além de ratificar a obrigatoriedade do uso de máscaras e fornecimento do álcool 70%. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.

O município de Atalaia atualmente está na fase laranja, e o Poder Público Municipal tem tomado medidas visando garantir o distanciamento social controlado. Para que a programação de abertura econômica determinada pelo Governo Estadual siga progredindo, é necessário o apoio da população e da iniciativa privada, evitando que medidas mais duras de restrição voltem a ser tomadas.