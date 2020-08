Semed Atalaia realiza reunião para apresentar o protocolo de retorno às aulas da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação realizou hoje, 04, uma reunião para apresentar o protocolo de retorno às aulas da rede municipal.

Em razão da pandemia da Covid-19, as escolas do município deverão estar preparadas para a volta dos alunos, apesar de ainda não haver previsão para esse retorno.

Em síntese, foi discutido sobre o que será necessário para essa volta para que alunos e profissionais da educação estejam em segurança no ambiente escolar. A implantação de comissões é um dos pontos que estão presentes nesse protocolo.

Haverá uma comissão da SEMED e outras comissões em cada escola para que cada uma delas, de acordo com as necessidades de sua localidade, possa determinar os protocolos sanitários e de segurança e alertar a comissão maior, caso apareceram novos casos em pontos de alerta.

Estiveram presentes na reunião representantes do Sindicato dos Educadores de Atalaia (SEATA), das escolas privadas e estadual, da Defesa Civil, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal de Educação.

No próximo dia 12, quarta-feira, uma nova reunião será realizada para que, após análise do protocolo, esses representantes possam dar suas contribuições para a finalização do mesmo.