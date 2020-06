Prefeitura realiza mais uma ação de Desinfecção Sanitária no Hospital João Lyra Filho e na frota de veículos da Saúde

Ação de Desinfecção Sanitária no Hospital João Lyra Filho.

Na noite desta terça-feira (9), a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, realizou mais uma ação de desinfecção sanitária nas partes interna e externa do Hospital João Lyra Filho. O serviço também foi feito em toda a frota de veículos da Saúde.

Com a continuidade do processo de sanitização desses espaços, o Governo Municipal segue orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que recomenda medidas para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Com esta e outras ações, a Prefeitura de Atalaia mostra que não está poupando esforços para conter a propagação do vírus, atuando em diversas frentes.

“Mas é preciso a colaboração da população respeitando as normas e procedimentos de isolamento social e higienização, para que logo possamos nos ver livres dessa pandemia. Infelizmente os números só crescem, mas estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua”, destaca nota divulgada pelo Governo Municipal nas redes sociais.