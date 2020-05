Número de casos confirmados dispara e Atalaia registra o segundo óbito por Covid-19

Já são 31 o número de casos confirmados da Covid-19 em Atalaia, o que faz com que o município ocupe uma incômoda 15ª colocação no ranking dos mais atingidos pela pandemia, em Alagoas. Os números foram divulgados no inicio da noite desta segunda-feira (18), no Informe Epidemiológico do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde - CIEVS/AL.

Infelizmente o município registrou o segundo óbito por Covid-19. Trata-se de uma idosa de 83 anos, que era diabética e faleceu no Hospital Sanatório.

Segundos dados da Prefeitura de Atalaia, são 39 os casos suspeitos e que estão em investigação.

CASOS POR BAIRRO

Para alertar a população sobre onde estão os principais focos do novo coronavírus em Atalaia, o Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, passou a divulgar o número de registros confirmados por bairro.

José Paulino – 13 casos

Centro – 7 casos

Santa Inês – 5 casos

Nova Olinda – 3 casos

Olhos D’água – 2 casos

Jenipapeiro – 1 caso

RECUPERADOS

O número de pessoas recuperadas da Covid-19 em Atalaia chegou a 25,81% (8 casos), dos 31 casos confirmados. Os dados também são desta segunda-feira.