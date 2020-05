Prefeitura divulga lista de bairros com casos da Covid-19 em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia divulgou na noite desta sexta-feira (15) uma lista com os bairros que registraram pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no município. O bairro José Paulino é o que apresenta o maior número, com 6 casos confirmados.

De acordo com boletim divulgado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, o município registra 19 casos confirmados, com outros 35 casos suspeitos e em investigação. Uma pessoa morreu por conta da contaminação do novo coronavírus.

Confira a lista:

José Paulino – 6 casos

Centro – 4 casos

Nova Olinda – 3 casos

Santa Inês – 3 casos

Olhos D’água – 2 casos

Jenipapeiro – 1 caso