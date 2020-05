Homens são maioria entre pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Atalaia

Os homens são maioria entre os 8 casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Atalaia, até este último sábado (9). Segundo a mais recente atualização do Painel Covid-19 em Alagoas, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesau) contabiliza 5 pacientes do sexo masculino (62,5%) e 3 do sexo feminino (37,5%), diagnosticados com Covid-19 no município.

Já a faixa etária com o maior número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 é a que vai de 40 a 49 anos. Entre essas idades estão 62,50% dos casos confirmados no município, ou 5 casos. Já os pacientes com idade entre 60 e 69 anos representam 25% do total, com 2 casos confirmados. Entre 30 a 39 anos representa 12,50%, com 1 caso confirmado.

Já em levantamento divulgado no inicio da noite deste domingo (10), mais dois casos foram confirmados, totalizando 10 pessoas que tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19. Esses últimos casos ainda não constam no Painel Covid-19 Alagoas, o que nos impossibilita de saber a faixa etária e o sexo, para quesito de estatística. Dos 10 casos confirmados, 2 já estão recuperados.

O primeiro caso foi confirmado em Atalaia, no dia 25 de abril, trata-se de um homem de 63 anos de idade.

Em Atalaia, outros 25 casos são suspeitos e estão em investigação.

Alagoas tem 2.258 casos da Covid-19 e óbitos chegam a 126. Número de casos curados em Alagoas sobe e chega a 1.062.