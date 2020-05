Sobe para cinco o número de casos confirmados do novo coronavírus em Atalaia

A quantidade de casos confirmados do novo coronavírus em Atalaia chegou a cinco. A informação consta no boletim divulgado pela Prefeitura Municipal de Atalaia na noite desta quarta-feira (6). No balanço anterior, eram dois os casos confirmados. Além disso, o município apresenta outros 18 casos suspeitos e em investigação.

Dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, apenas o primeiro caso, um paciente de 64 anos de idade, é considerado um caso mais grave e encontra-se na Santa Casa de Maceió. Os outros quatro casos estão em isolamento domiciliar. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem mantendo contato constante com cada um desses pacientes, passando as devidas orientações.

O aumento significativo do número de casos surge exatamente em um momento de endurecimento das medidas de isolamento social por parte do Governo do Estado, com o apoio do município, para o enfrentamento Covid-19. A obrigatoriedade do uso de mascaras, controle do acesso de lojas e estabelecimentos, controle de filas e funcionamento de bancos e lotéricas, entre outras medidas que devem ser seguidas pela população, para que se evite uma maior proliferação da doença.

Em contato com a SMS Atalaia, a secretária Rosangela Maria reforçou a importância de que atalaienses que estão retornando de outros Estados, não acessem o território atalaiense de forma “clandestina”, mas que busque primeiramente o contato com a Secretaria de Saúde, para que uma equipe possa realizar uma avaliação clínica e passar as devidas orientações.

Por conta do alto número de casos que estão surgindo em todo o Estado, o boletim da Sesau Alagoas ainda não atualizou os números de Atalaia. Porém, para dar maior transparência a população atalaiense, o Governo Municipal, através de sua Secretaria de Saúde, preferiu não esperar a atualização dos dados do Governo, para divulgar a atualização dos números de casos no município.