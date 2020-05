Atalaia registra segundo caso confirmado do novo coronavírus

Atalaia registrou nesta segunda-feira (4), o segundo caso confirmado de Covid-19 no município, informou a Prefeitura Municipal, através de boletim informativo divulgado agora a pouco em suas redes sociais. No momento, a cidade está com 2 casos confirmados, 10 casos suspeitos e em investigação e 6 casos descartados.

A nota não divulgou nenhuma informação do paciente, sobre o sexo, idade e local de residência. Informou que a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Atalaia recebeu o resultado do exame do segundo caso que testou positivo para Covid-19 e que o boletim informativo do estado ainda não atualizou os dados, por isso só consta apenas um caso confirmado em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia reforça a orientação de isolamento social, para que a população só saia de casa se for de extrema necessidade e que os atalaienses continuem higienizando bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. Também reforçou a importância da utilização de mascara de tecido ao sair de casa.

Canal de informações da Saúde 82 99353-3039.