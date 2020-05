Senador Fernando Collor destina R$ 300 mil para ações de saúde em Atalaia

O município de Atalaia ganha um importante reforço neste momento de combate ao novo coronavírus. É que o senador Fernando Collor (Pros) destinou 300 mil reais através de emendas de custeio, para serem aplicados exclusivamente na área da saúde.

O prefeito Chico Vigário (MDB) usou suas redes sociais para agradecer ao senador alagoano.

“Em nome do povo atalaiense venho agradecer ao meu amigo e senador por Alagoas, Fernando Collor, com quem Atalaia sempre pode contar. Este recurso irá impulsionar ações no município de prevenção e combate ao Covid-19”, destaca Chico Vigário.