Paciente com suspeita de coronavírus foi atendido no Hospital João Lyra Filho

Neste último sábado (11) uma paciente deu entrada no Hospital João Lyra Filho com sintomas semelhantes ao de coronavírus. Após ser atendida pela equipe médica, a paciente foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Viçosa, conforme o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado (SESAU) para esta região.

Segundo nota divulgada pela Secretaria de Saúde, a “UPA de Viçosa já possui um suporte para esse tipo de doença”. Em Viçosa, a paciente foi submetida a exames mais detalhados, medicada e liberada para manter o isolamento social em sua residência, até o resultado dos exames.

Uma equipe do Serviço Social do município já esteve na residência da família e fez as orientações para prevenção, higienização e demais cuidadas necessários.

O município de Atalaia já entrou em contato para notificar o caso SUSPEITO ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Alagoas (CIEVS/AL), que encaminhará a equipe do Lacen para realizar a coleta domiciliar.

A nota de esclarecimento da Prefeitura finaliza pedindo “encarecidamente a compreensão da nossa população para que a mesma mantenha a quarentena, que ainda é a melhor prevenção para esse mal”.