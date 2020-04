Prefeitura reforça prevenção ao Covid-19 com higienização do Hospital e entrega de EPIs aos funcionários da Saúde

A Prefeitura Municipal de Atalaia está reforçando os trabalhos de prevenção e combate ao COVID-19. Nesta quarta-feira (8), com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a higienização dentro e fora do Hospital João Lyra Filho, no bairro José Paulino. Ambulâncias, UBSs e demais espaços públicos de grande movimentação também vão receber essa higienização.

O objetivo da ação é higienizar locais que possuem um grande fluxo de circulação de pessoas, como forma de proteção aos usuários e funcionários.

Na oportunidade, também foram entregues kits de equipamentos de proteção individuais – EPIs, adquiridos pelo município para os funcionários da Saúde que estão na linha de frente no combate e prevenção ao coronavírus, trazendo mais segurança e proteção aos funcionários.

Em rede social a secretária de Saúde do município, Rosângela Maria, comunicou que já a partir da próxima segunda-feira (13), todas as Unidades Básicas de Saúde estarão retornando as atividades normalmente, graças a chegada desses kits para os funcionários. “Continuem nos ajudando, fiquem em casa. Deixem para ir as Unidades da mesma maneira que iniciamos, procure o agente de saúde que fará o agendamento na Unidade, para que vocês possam ser atendidos”, destacou a secretária.