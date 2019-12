Grupo Atuar do CEPP conquista seis estatuetas em Festival Estudantil de Teatro de Alagoas

O grupo de teatro atalaiense “Atuar” do Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP), conquistou 6 das 15 estatuetas ao qual foi indicado no 23º Festival Estudantil de Teatro de Alagoas (FETA), realizado no último mês de setembro, na cidade de Maceió. Foi o segundo município a receber o maior número de estatuetas, atrás apenas da cidade de Messias.

Com o espetáculo AS AVENTURAS DE ALICE NO SERTÃO DAS MARAVILHAS, 15 alunos do CEPP subiram ao palco do Teatro Deodoro, em Maceió, para mais um show de apresentação, que encantou e divertiu a platéia.

Com texto do Diretor de Teatro Alberto do Carmo e direção do professor Dola Rocha, o espetáculo é uma adaptação do Filme Alice no País das Maravilhas, sendo que acontece no sertão, com personagens da nossa terra.

Disputando na categoria adulto com escolas particulares e públicas de várias partes do Estado, o Grupo Atuar recebeu os troféus de MELHOR CENOGRAFIA com Dola Rocha e Nelson Pereira, MELHOR TEXTO, MELHOR ATRIZ COADJUVANTE com Rayanna Silva de Almeida, MELHOR ATOR COADJUVANTE com Miguel Fidélis de Moura, MELHOR ATOR REVELAÇÃO com Ian Carlos Cidreira Tenório e MELHOR MAQUIAGEM com Mel Medeiros.

Para celebrar todo o orgulho com seus jovens atores, o CEPP realizou na noite desta terça-feira (10), a solenidade de entrega das seis estatuetas e das medalhas para todo o elenco. O evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Atalaia e contou com as presenças dos alunos, da diretora Maidy Rocha, da coordenadora pedagógica Priscila Fernandes, do coordenador de eventos Dola Rocha, da vereadora Janaína do Cal, do vereador Quinho do Portão, de pais e demais presentes.

O diretor teatral Dola Rocha destacou o talento desses alunos. “O que falar deste elenco? Faltam-me palavras para expressar qualquer tipo de sentimentos para com vocês. Foram meses de ensaios, de produção, de oficinas, momentos únicos que ficaram gravados por toda a eternidade. O frio na barriga não poderia faltar, a ansiedade insistia em permanecer, mas a determinação e ousadia não os faltaram. Quem diria representar Atalaia em um festival e ser aclamado pelo público. Vocês conseguiram isso, sabe por quê? Por que confiamos no talento de cada um de vocês. A vocês elenco Atuar, o meu muitíssimo obrigado por concretizar este projeto tão significativo em minha vida. Vocês brilharam o palco do Teatro Deodoro”, destacou orgulhoso o diretor.

Para a Educadora Maidy Rocha é gratificante e maravilhoso este resultado. “Essa solenidade hoje para mim tem o mesmo valor do Oscar de Holywood, porque vocês estão fazendo historia e mesmo sem ter tido aula de teatro, mostraram garra para representar tão bem o nome da Escola. Por trás de vocês tem suas famílias dando apoio, sustentando e incentivando. Estamos vendo o resultando, pois é o terceiro ano, mas o terceiro ano de vitória. Vocês merecem e são capazes de chegar muito mais além do que isso aqui. Nessa noite o meu sentimento primeiro é de gratidão a Deus e depois de gratidão aos pais que confiam no trabalho da nossa Escola. Um povo sem cultura é um povo sem historia, é um povo morto e isso nunca vamos deixar que aconteça com a nossa Atalaia”, comentou.

A vereadora Janaína do Cal destacou que esse projeto vem resgatando a cultura do povo atalaiense. “Vocês já fizeram historia, vocês vão ficar marcados na história do município. Para mim é importante ser parceira de um momento tão especial e tão honroso para nós atalaienses. É o terceiro ano consecutivo que tive o prazer de acompanhar vocês. Espetáculos maravilhosos dirigidos pelo brilhante Dola e toda a sua equipe. Aqui tem seis estatuetas, mas todos vocês são merecedores desse prêmio. Vocês são os melhores, vocês representam uma das maiores cidades do Estado de Alagoas. Tenho orgulho de dizer aonde eu chegar, que no meu município tem um grupo de teatro campeão”, destacou a vereadora.

Para Rayanna Silva de Almeida, melhor Atriz Coadjuvante do FETA 2019, foi uma sensação incrível participar deste festival. “Apesar de ter sido a minha primeira experiência no Teatro, fui a escolhida como atriz coadjuvante entre tantas outras atrizes de Alagoas. Foi um prazer enorme subir naquele palco e representar a nossa Escola, que foi quem nos deu a oportunidade de estar ali. Agradecer principalmente o nosso diretor de teatro Dola Rocha que sempre esteve presente, pegando no nosso pé e nos incentivando em todos os ensaios. Agradeço a todo o nosso elenco, pois nós juntos somos incríveis. Ano que vem creio que conquistaremos ainda mais estatuetas”, comentou a jovem atriz.

O Grupo Teatral Atuar é um projeto pioneiro no município de Atalaia, desenvolvido pelo CEPP, com o objetivo de envolver seus alunos no mundo da arte e cultura, proporcionando-os desenvolver sua concentração, memorização e imaginação. Desenvolvendo também competências e habilidades sociais como a empatia, tolerância e trabalho em equipe.

Essa foi a terceira participação do Grupo Atuar no FETA. No primeiro ano foram seis indicações e uma estatueta. No segundo ano foram oito indicações e duas estatuetas.