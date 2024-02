Carnaval: shows em Atalaia reúnem milhares de foliões; Prefeita Ceci participa de “maratona de blocos”

O Carnaval no município de Atalaia contou com grandes shows para celebrar a festa mais popular do Brasil com um espetáculo vibrante e repleto de energia, contando com as apresentações de artistas como Glebson Lima, Dodô Pressão, Jadson Pegação, Juninho Love e Thiago Coimbra.

Milhares de foliões se reuniram para aproveitar a festa e dançar ao som deles.

Maratona de blocos

A prefeita Ceci participou ativamente dos blocos de rua, demonstrando seu apoio e envolvimento com a comunidade.

Ao todo, foram 73 blocos que animam as ruas de Atalaia durante o período carnavalesco.

“O carnaval é uma tradição que une as pessoas, fortalece nossa cultura e movimenta nossa economia local. Estou muito feliz em ver nossa cidade celebrando com tanta alegria e entusiasmo. Que possamos continuar promovendo eventos que tragam felicidade e integração para todos os nossos munícipes”.