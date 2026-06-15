“APOIO INCONDICIONALMENTE” afirma presidente nacional do Republicanos em post sobre Davi Davino

A pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado Federal ganhou um importante reforço político neste fim de semana. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, reafirmou publicamente seu apoio ao nome do alagoano e destacou a confiança depositada no projeto que vem sendo construído para representar Alagoas em Brasília.
Em vídeo divulgado nas redes sociais e repostado pelo próprio dirigente nacional da legenda, Marcos Pereira ressaltou que a escolha de Davi Davino Filho para disputar uma vaga no Senado pelo Republicanos foi construída com base na confiança, no compromisso assumido e no potencial de renovação política que o pré-candidato representa.
“É por isso que nós escolhemos Davi Davino como nosso pré-candidato ao Senado Federal por Alagoas. Um jovem com disposição, com história e com vontade de trabalhar pelo povo alagoano. Davi representa essa nova geração que quer ajudar o Brasil a se renovar”, declarou o presidente do partido.
A manifestação pública é vista nos bastidores como um gesto de prestígio e fortalecimento da pré-candidatura, especialmente por partir da principal liderança nacional da legenda. O apoio também sinaliza o alinhamento entre a direção nacional do Republicanos e o projeto político liderado por Davi Davino Filho em Alagoas.
Ao encerrar a mensagem, Marcos Pereira reforçou seu compromisso com a caminhada eleitoral do alagoano. “Conte comigo e com o Republicanos nessa caminhada. Um forte abraço e estamos juntos”, afirmou.
O respaldo da direção nacional amplia o peso político da pré-candidatura de Davi Davino Filho e consolida seu nome como uma das principais apostas do Republicanos para a disputa ao Senado nas eleições de 2026.