Davi Davino Filho lança pré-candidatura ao Senado em Alagoas.

O ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos), de 38 anos, lançou neste sábado (13) sua pré-candidatura ao Senado por Alagoas. O evento foi realizado no Ginásio do Colégio Fantástico, no bairro Benedito Bentes, em Maceió, e reuniu lideranças políticas, representantes de diversos setores da sociedade e apoiadores de várias regiões do estado.

Com o lançamento de Davi Filho, Alagoas passa a ter três nomes colocados na disputa por uma das duas vagas no Senado nas eleições deste ano. Além dele, também são pré-candidatos o senador Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira.

Ao público, Davi Davino Filho discursou em defesa da renovação política e da independência na representação do estado em Brasília.

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Quem é Davi Filho?

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Natural de Maceió, Davi Davino Filho é filho da deputada estadual Rose Davino e do vereador por Maceió Davi Davino. Foi deputado estadual por dois mandatos, entre 2014 e 2022, e disputou as eleições para prefeito de Maceió, em 2020, e para o Senado Federal, em 2022.

Na disputa pelo Senado em 2022, recebeu mais de 627 mil votos e foi o candidato mais votado em Maceió.

Antes de ingressar na política, atuou como assessor técnico do Ministério Público e também exerceu a função de assessor especial no gabinete do prefeito de Maceió.

Durante o período em que esteve na Assembleia Legislativa, teve atuação voltada para áreas como saúde, educação, juventude, assistência social e cultura.

Entre as iniciativas apresentadas estão a criação da Frente Parlamentar da Juventude, da Semana Estadual de Combate ao Glaucoma, da campanha em defesa da saúde do homem e do Dia Estadual do Oftalmologista.