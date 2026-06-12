Festival do Pitu 2026 continua nesta sexta-feira (12) com shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas.

Após uma abertura marcada por muita música e celebração das tradições juninas, o Festival do Pitu 2026 continua nesta sexta-feira (12) com mais uma noite de atrações que prometem animar moradores e visitantes.

A programação contará com shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas, levando ao palco muito forró, romantismo e repertórios que vêm conquistando o público em todo o Nordeste.

Promovido pela Prefeitura de Atalaia, o Festival do Pitu integra as comemorações juninas do município e reforça o compromisso da gestão em valorizar a cultura, fortalecer as tradições populares e proporcionar momentos de lazer para a população.

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O prefeito Nicollas destacou a importância do evento para a cidade e convidou a população para participar da programação “Estamos vivendo um momento especial para Atalaia. O Festival do Pitú foi pensado para valorizar a nossa cultura, movimentar a cidade e proporcionar lazer para as famílias. Convido todos os atalaienses e visitantes para prestigiarem mais uma noite dessa grande festa que celebra o nosso São João”, afirmou.

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Além de promover entretenimento, o evento contribui para o fortalecimento da economia local, beneficiando comerciantes, empreendedores e trabalhadores que aproveitam o período junino para ampliar a geração de renda.

O Festival do Pitu 2026 segue com uma programação diversificada e preparada para celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano, reunindo música, tradição e o espírito festivo que marca o São João de Atalaia.