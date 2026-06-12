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Prefeito Nicollas prestigia abertura do Festival do Pitu e destaca importância do evento para o município

Evento promovido pela Prefeitura de Atalaia movimenta a cidade e fortalece raízes culturais do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
12/06/2026 às 12h33 Atualizada em 12/06/2026 às 12h48
Prefeito Nicollas prestigia abertura do Festival do Pitu e destaca importância do evento para o município
Prefeito Nicollas ao lado da cantora Yasmin Sensação, uma das atrações do primeiro dia do Festival do Pitu. Foto: Assessoria

O Festival do Pitu 2026 começou em grande estilo nesta quinta-feira (11), reunindo moradores e visitantes para uma noite marcada por muita música, cultura, reencontros e valorização das tradições nordestinas. 

Ao lado da primeira-dama Aline Bandeira Theotonio, o prefeito Nicollas acompanhou o primeiro dia do evento que contou com apresentações de Guinho Farra, Eric Land e Yasmin Sensação, que animaram o público e marcaram o início das comemorações juninas no município.

Promovido pela Prefeitura de Atalaia, o Festival do Pitu movimenta a economia local, fortalece o comércio, gera oportunidades para empreendedores e ambulantes, além de preservar uma tradição que faz parte da identidade cultural da cidade.

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O prefeito Nicollas destacou a importância do evento para o município e ressaltou o compromisso da gestão em manter viva uma das maiores manifestações culturais de Atalaia.

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“O Festival do Pitu é mais do que uma festa. É um momento de valorização da nossa cultura, de fortalecimento da nossa economia e de encontro das famílias. Ver nossa cidade cheia, recebendo visitantes e celebrando as nossas tradições é motivo de muito orgulho. Estamos trabalhando para garantir uma festa organizada, segura e que continue fazendo parte da história de Atalaia”, afirmou o prefeito.

A programação do Festival do Pitu continua nesta sexta-feira (12), com shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas, prometendo mais uma noite de muita animação e celebração da cultura nordestina.

Com tradição, música e alegria, Atalaia segue vivendo essa grande edição do Festival, reafirmando sua vocação para grandes eventos e fortalecendo as raízes culturais do município.

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