Arraiá da Primeira Infância promove integração, alegria e fortalecimento de vínculos familiares em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (9) o Arraiá da Primeira Infância, um momento especial dedicado às famílias acompanhadas pelos programas CRIA e Criança Feliz.

A programação contou com brincadeiras, apresentações, atividades recreativas e muita animação, proporcionando uma tarde de integração entre crianças, pais, responsáveis e equipes que atuam no acompanhamento das famílias.

Mais do que celebrar o período junino, o evento teve como objetivo fortalecer os vínculos familiares e reforçar a importância dos cuidados na primeira infância, fase fundamental para o desenvolvimento das crianças.

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A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, destacou que momentos como esse ajudam a fortalecer o trabalho desenvolvido diariamente junto às famílias atendidas pelos programas sociais.

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“Quando reunimos as famílias em um ambiente acolhedor, de alegria e convivência, também estamos fortalecendo os laços afetivos e estimulando o desenvolvimento das nossas crianças. A primeira infância merece atenção, cuidado e oportunidades para crescer em um ambiente seguro e cheio de afeto”, afirmou.

O prefeito Nicollas ressaltou que investir na primeira infância é investir no futuro do município. “Cuidar das nossas crianças é uma das prioridades da gestão. Eventos como esse mostram que a assistência social vai muito além dos atendimentos; ela também promove acolhimento, convivência e fortalecimento dos vínculos familiares. Ver tantas crianças felizes e famílias participando juntas é a certeza de que estamos no caminho certo”, destacou.

O Arraiá da Primeira Infância também proporcionou momentos de troca de experiências entre as famílias e as equipes dos programas, fortalecendo a rede de proteção e cuidado às crianças atendidas no município.

A iniciativa integra as ações permanentes da Prefeitura de Atalaia voltadas à valorização da primeira infância, reconhecendo a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento saudável e integral das crianças.