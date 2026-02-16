22°C 32°C
Atalaia, AL
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Meninos da Cotinha ganhou as ruas da cidade e foi sucesso no Carnaval 2026 em Atalaia

Bloco fez história no Carnaval 2026, trazendo energia, tradição e a alegria que só Atalaia sabe viver.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
16/02/2026 às 17h42
Meninos da Cotinha ganhou as ruas da cidade e foi sucesso no Carnaval 2026 em Atalaia
Bloco Meninos da Cotinha, foi energia pura no domingo de Carnaval em Atalaia.

O bloco prometeu e cumpriu! O Meninos da Cotinha chegou com tudo para ganhar as ruas de Atalaia na tarde deste domingo (15) e fez história no Carnaval 2026, trazendo energia, tradição e a alegria que só Atalaia sabe viver.

Ao som do Paredão Baratão, o bloco animou os foliões — uma galera jovem e bastante animada, que curtiu muito a festa, com direito a open bar completo e quatro voltas pelas principais ruas da cidade.

Com a nota “OBRIGADO, ATALAIA”, publicada nas redes sociais do Meninos da Cotinha, a diretoria fez um agradecimento especial a todos que participaram da festa. Confira:

OBRIGADO, ATALAIA! 

O bloco foi um sucesso! Tentamos dar o nosso máximo. Domingo de Carnaval nunca mais será visto sem os Meninos da Cotinha na avenida.

O bloco segurou um open com 4 voltas na cidade e, no fim da concentração, esse foi o nosso compromisso com vocês.

Mas, sem vocês, isso não seria possível. Sem vocês, nada disso aconteceria. Obrigado de verdade! Sintam o abraço de todos que fazem a direção dos Meninos da Cotinha. 

Poderia dizer “até o ano que vem”, né? Mas vou dizer: até o São João, meus amigos! 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ceci prestigia Carnaval de rua em Alagoas e reforça valorização da cultura popular nos municípios. Foto: Jal Gomes.
Prefeita Ceci Há 18 horas

Ceci prestigia Carnaval de rua em Alagoas e reforça valorização da cultura popular nos municípios

Gestora percorreu municípios do interior durante o fim de semana e acompanhou blocos tradicionais do Carnaval alagoano.

 Bloco Tadalafila no Povoado Olhos D'água contou com o apoio do vereador Neto Acioli.
Apoio à Cultura Há 1 dia

Vereador Neto Acioli marca presença no Bloco Tadalafila e reforça apoio à cultura de Atalaia

Bloco é um dos mais animados do Povoado Olhos D'água em Atalaia.

 Bloco Galo do Helhinho 2026.
Galo do Helhinho Há 2 dias

Vereador Rudinho destaca sucesso do Galo do Helhinho 2026, bloco que é patrimônio cultural e imaterial de Atalaia

Iniciativa do vereador Rudinho tornou o Galo do Helhinho patrimônio cultural e imaterial do município através da Lei 1.212/2024.

 Grande Arrastão promete movimentar Atalaia na segunda-feira de Carnaval.
Carnatalaia 2026 Há 4 dias

Grande Arrastão promete movimentar Atalaia na segunda-feira de Carnaval

Programação integra o Carnatalaia 2026 e reforça a força do Carnaval popular, com mais de 50 blocos de rua levando alegria e tradição para diferentes pontos de Atalaia.

 Foto: Assessoria
Atalaia 262 anos Há 3 semanas

Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia

Programação começou nesta terça-feira (27), após a missa em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Brotas.

