Meninos da Cotinha ganhou as ruas da cidade e foi sucesso no Carnaval 2026 em Atalaia

Bloco Meninos da Cotinha, foi energia pura no domingo de Carnaval em Atalaia.

O bloco prometeu e cumpriu! O Meninos da Cotinha chegou com tudo para ganhar as ruas de Atalaia na tarde deste domingo (15) e fez história no Carnaval 2026, trazendo energia, tradição e a alegria que só Atalaia sabe viver.

Ao som do Paredão Baratão, o bloco animou os foliões — uma galera jovem e bastante animada, que curtiu muito a festa, com direito a open bar completo e quatro voltas pelas principais ruas da cidade.

Com a nota “OBRIGADO, ATALAIA”, publicada nas redes sociais do Meninos da Cotinha, a diretoria fez um agradecimento especial a todos que participaram da festa. Confira:

Continua após a publicidade

OBRIGADO, ATALAIA!

Continua após a publicidade

O bloco foi um sucesso! Tentamos dar o nosso máximo. Domingo de Carnaval nunca mais será visto sem os Meninos da Cotinha na avenida.

O bloco segurou um open com 4 voltas na cidade e, no fim da concentração, esse foi o nosso compromisso com vocês.

Mas, sem vocês, isso não seria possível. Sem vocês, nada disso aconteceria. Obrigado de verdade! Sintam o abraço de todos que fazem a direção dos Meninos da Cotinha.

Poderia dizer “até o ano que vem”, né? Mas vou dizer: até o São João, meus amigos!