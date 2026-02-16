Ceci prestigia Carnaval de rua em Alagoas e reforça valorização da cultura popular nos municípios

Ao longo do fim de semana de Carnaval, a prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), cumpriu uma intensa agenda entre o próprio município e cidades do interior de Alagoas, prestigiando blocos de rua tradicionais e reforçando a importância da cultura popular como expressão de identidade, pertencimento e fortalecimento dos municípios alagoanos.

No sábado (14), a prefeita acompanhou de perto os blocos de rua em Atalaia, celebrando a tradição do Carnaval local, que mobiliza a população, fortalece a cultura popular e movimenta a economia do município. No mesmo dia, Ceci também esteve em Boca da Mata, onde participou do Bloco Bora Beber, integrando-se à programação carnavalesca da cidade.

Já no domingo (15), a gestora deu continuidade à agenda pelo interior do estado. Em Boca da Mata, participou do tradicional Bloco Andando Pode, símbolo da alegria e da irreverência que marcam o Carnaval local. Em Pilar, acompanhou dois importantes momentos da folia: o Bloco Turma do Golinho e o Bloco Calango Aceso, que arrastaram moradores e visitantes pelas ruas da cidade.

A programação seguiu em Viçosa, com presença no Bloco do Baixinho, uma das manifestações carnavalescas mais conhecidas do município. Já em Maceió, no bairro histórico de Fernão Velho, a prefeita prestigiou a Turma do Pilequinho, celebrando a força do Carnaval de bairro e das tradições populares que atravessam gerações.

Encerrando o domingo e a agenda do fim de semana, Ceci esteve em Atalaia, onde prestigiou os blocos de rua do município, reforçando o compromisso com o fortalecimento do Carnaval local e com as manifestações culturais que fazem parte da identidade do povo atalaiense.

Para a prefeita, o Carnaval de rua vai além da festa. “É cultura viva, é tradição, é identidade do nosso povo. Prestigiar esses blocos é reconhecer a importância de quem mantém viva a história e a alegria das nossas cidades”, destacou.

A presença da gestora ao longo de todo o fim de semana reforça o compromisso com a valorização da cultura popular, o incentivo às manifestações culturais locais e o fortalecimento de eventos que promovem integração social, turismo e geração de renda em Alagoas.