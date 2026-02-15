22°C 33°C
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Neto Acioli marca presença no Bloco Tadalafila e reforça apoio à cultura de Atalaia

Bloco é um dos mais animados do Povoado Olhos D'água em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
15/02/2026 às 18h05
Bloco Tadalafila no Povoado Olhos D'água contou com o apoio do vereador Neto Acioli.

Em clima de alegria e tradição, os blocos carnavalescos vêm tomando as ruas da Atalaia e de seus povoados. Neste cenário festivo, o vereador Neto Acioli (MDB) marcou presença na tarde deste domingo (15) no Bloco Tadalafila, um dos mais animados do Povoado Olhos D’água.

O vereador Neto Acioli foi um dos principais apoiadores do bloco e destacou a importância de incentivar manifestações culturais que fortalecem a identidade do município e movimentam a economia local durante o período carnavalesco.

“Eu agradeço a esse grande amigo e parceiro Rêu pelo convite e pela oportunidade de estar, por mais um ano, participando desta linda festa no Povoado Olhos D’água. É um bloco que leva as famílias para as ruas, em um clima de muita alegria e diversão”, afirmou o vereador.

Idealizador e organizador do Bloco Tadalafila, Rêu agradeceu o apoio do parlamentar para a realização do evento e ressaltou a parceria construída ao longo dos anos.

“Quero agradecer ao amigo Neto Acioli, vereador que sempre vem apoiando nosso bloco. Muito obrigado por ajudar a fortalecer o Bloco Tadalafila. Tenho certeza de que no próximo ano estaremos juntos novamente”, declarou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
WebFiber - Internet Banda Larga
