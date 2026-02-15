Vereador Neto Acioli marca presença no Bloco Tadalafila e reforça apoio à cultura de Atalaia

Em clima de alegria e tradição, os blocos carnavalescos vêm tomando as ruas da Atalaia e de seus povoados. Neste cenário festivo, o vereador Neto Acioli (MDB) marcou presença na tarde deste domingo (15) no Bloco Tadalafila, um dos mais animados do Povoado Olhos D’água.

O vereador Neto Acioli foi um dos principais apoiadores do bloco e destacou a importância de incentivar manifestações culturais que fortalecem a identidade do município e movimentam a economia local durante o período carnavalesco.

“Eu agradeço a esse grande amigo e parceiro Rêu pelo convite e pela oportunidade de estar, por mais um ano, participando desta linda festa no Povoado Olhos D’água. É um bloco que leva as famílias para as ruas, em um clima de muita alegria e diversão”, afirmou o vereador.

Idealizador e organizador do Bloco Tadalafila, Rêu agradeceu o apoio do parlamentar para a realização do evento e ressaltou a parceria construída ao longo dos anos.

“Quero agradecer ao amigo Neto Acioli, vereador que sempre vem apoiando nosso bloco. Muito obrigado por ajudar a fortalecer o Bloco Tadalafila. Tenho certeza de que no próximo ano estaremos juntos novamente”, declarou.