Vereador Rudinho destaca sucesso do Galo do Helhinho 2026, bloco que é patrimônio cultural e imaterial de Atalaia

Iniciativa do vereador Rudinho tornou o Galo do Helhinho patrimônio cultural e imaterial do município através da Lei 1.212/2024.

Por: Phablo Monteiro
15/02/2026 às 12h45 Atualizada em 15/02/2026 às 13h06
Vereador Rudinho destaca sucesso do Galo do Helhinho 2026, bloco que é patrimônio cultural e imaterial de Atalaia
Bloco Galo do Helhinho 2026.

Com muito brilhantismo e frevo no pé, o tradicional bloco Galo do Helhinho realizou, na última sexta-feira (13), a abertura oficial do Carnaval de Atalaia 2026. Mantendo viva uma tradição iniciada em 1998, o bloco voltou a arrastar foliões pelas ruas da cidade em mais uma edição marcada pela alegria e valorização da cultura local. 

O vereador Rudinho Rodrigues parabenizou todos os envolvidos na organização do bloco e os foliões que participaram da festa. Ele destacou o sucesso de mais uma edição e reforçou a importância do bloco para manter viva a força da nossa cultura e do frevo de rua.

“O Bloco do Helhinho sem dúvidas merece ter esse reconhecimento, porque abrilhanta há 28 anos as ruas de Atalaia, levando alegria e descontração para os familiares e foliões que gostam do frevo de rua, mantendo acesa a nossa tradição. Um bloco sem fins lucrativo que é para todos que gostam de curtir o carnaval”, afirmou o vereador.

Reconhecimento como patrimônio cultural

O Galo do Helhinho é oficialmente patrimônio cultural e imaterial de Atalaia, reconhecimento consolidado por meio da Lei nº 1.212 de 2024. A legislação teve origem em Projeto de Lei de autoria do vereador Rudinho Rodrigues, com o objetivo de preservar e valorizar A cultura do município.

Com quase três décadas de história, o bloco reafirma, a cada Carnaval, seu papel como símbolo de tradição, resistência cultural e celebração popular, abrindo oficialmente os festejos carnavalescos da cidade e fortalecendo as raízes culturais atalaienses.

