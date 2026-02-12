22°C 30°C
Câmara Municipal de Atalaia
Grande Arrastão promete movimentar Atalaia na segunda-feira de Carnaval

Programação integra o Carnatalaia 2026 e reforça a força do Carnaval popular, com mais de 50 blocos de rua levando alegria e tradição para diferentes pontos de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
12/02/2026 às 18h46
Grande Arrastão promete movimentar Atalaia na segunda-feira de Carnaval
Grande Arrastão promete movimentar Atalaia na segunda-feira de Carnaval.

A Prefeitura de Atalaia já confirmou a data de um dos momentos mais aguardados do Carnaval: o Grande Arrastão do Carnatalaia 2026, que acontece na segunda-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 16h, no Centro da cidade, reunindo foliões, famílias e visitantes em uma grande celebração popular.

O arrastão será o ponto alto de uma programação que contará com mais de 50 blocos carnavalescos espalhados pelas ruas de Atalaia ao longo de quatro dias de festa, reforçando a tradição do Carnaval de rua, valorizando a cultura local e garantindo alegria para todos os públicos.

Entre as atrações confirmadas para o Grande Arrastão estão Seeway e Val Valverde, que prometem embalar o público com muito ritmo e animação, transformando o Centro da cidade em um verdadeiro corredor da folia.

Para a prefeita Ceci, o arrastão representa a essência do Carnaval de Atalaia. “O Carnatalaia é uma festa feita para o povo, que valoriza os nossos blocos, movimenta a economia local e enche as ruas de alegria. O Grande Arrastão é esse momento de encontro, de celebração e de orgulho da nossa cidade. Estamos preparando tudo com muito cuidado para que Atalaia viva mais um Carnaval bonito, organizado e inesquecível”, destacou.

A gestão municipal reforça que toda a programação foi pensada para garantir um Carnaval democrático, com incentivo aos blocos tradicionais, organização, segurança e estrutura adequada, permitindo que moradores e visitantes aproveitem a festa com tranquilidade.

Foto: Assessoria
