Prefeitura anuncia Corrida Atalaia 262 Anos com percurso de 5 km; inscrições estão abertas

Evento esportivo integra programação dos 262 anos do município, com premiação em dinheiro para as categorias feminina e masculina.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
17/01/2026 às 14h55 Atualizada em 17/01/2026 às 16h06
Prefeitura anuncia Corrida Atalaia 262 Anos com percurso de 5 km; inscrições estão abertas
Prefeitura anuncia Corrida Atalaia 262 Anos com percurso de 5 km; inscrições estão abertas.

A Prefeitura de Atalaia anunciou a realização da Corrida Atalaia 262 Anos, que integra a programação comemorativa do aniversário do município. O evento esportivo será realizado no dia 30 de janeiro, reunindo atletas de Atalaia e de outros municípios em uma prova de 5 quilômetros, nas categorias feminina e masculina.

A corrida tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover saúde e bem-estar, além de fortalecer o espírito de integração entre os participantes. A largada está marcada para as 19h30, na Quadra de Esporte Raimundo Nonato, em um percurso urbano preparado para receber atletas amadores e o público em geral.

Para a prefeita Ceci, a iniciativa une celebração e cuidado com as pessoas. “Estamos comemorando os 262 anos de Atalaia com atividades que promovem saúde, convivência e qualidade de vida. A corrida é um convite para que a população se movimente, participe e celebre junto com a nossa cidade”, destacou.

A secretária municipal de Esporte, Eliane Oliveira, reforçou o caráter participativo do evento. “Preparamos uma corrida acessível, organizada e pensada tanto para atletas quanto para quem está começando. É um momento de superação, incentivo ao esporte e celebração do aniversário de Atalaia”, afirmou.

Inscrições abertas

As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, localizada no Estádio O Luizão, das 8h às 14h. A corrida é aberta para atletas de Atalaia e de outros municípios.

Detalhes da prova

Data: 30 de janeiro

Largada: 19h30

Local: Quadra de Esporte Raimundo Nonato

Modalidades: Feminina e Masculina

Percurso: 5 km

Premiação

Feminino e Masculino

1º lugar: R$ 500,00 + troféu + medalha

2º lugar: R$ 250,00 + troféu + medalha

3º lugar: R$ 150,00 + troféu + medalha

A Corrida Atalaia 262 Anos reforça o compromisso da gestão municipal com o esporte, a promoção de hábitos saudáveis e a integração da população às comemorações do aniversário da cidade.

